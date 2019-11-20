СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-20T13:36:23+03:00

Укравшие у банка по миллиону две кассирши отделались условными сроками. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске две кассирши украли у банка по миллиону рублей. И получили сроки – да только условные, рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Женщины трудились в отделе кассовых операций одного из коммерческих банков города. Через их руки проходили солидные суммы. И в какой-то момент дамы не выдержали, решились на преступление, видимо, сговорившись.

- Каждая стала загружать в кассеты наличность на сумму меньшую, чем в составленных ими учетных банковских документах, - поясняют полицейские. – При этом обе знали, что банкомат такой модели, что не осуществляет фактический пересчет купюр, помещаемых в кассеты. Похищенные средства женщины присваивали.

Так продолжалось с мая 2018 года по апрель 2019 года. Общая сумма причиненного банку ущерба, повторимся, составила больше двух миллионов рублей.

На кассиров завели уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Обеих уволили. Недавно состоялся суд, однако приговор оказался довольно лояльным – каждой три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU