2019-11-20T13:36:23+03:00
Происшествия

Укравшие у банка по миллиону две кассирши отделались условными сроками

Правда, работу, конечно, потеряли
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Укравшие у банка по миллиону две кассирши отделались условными сроками.Укравшие у банка по миллиону две кассирши отделались условными сроками.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске две кассирши украли у банка по миллиону рублей. И получили сроки – да только условные, рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Женщины трудились в отделе кассовых операций одного из коммерческих банков города. Через их руки проходили солидные суммы. И в какой-то момент дамы не выдержали, решились на преступление, видимо, сговорившись.

- Каждая стала загружать в кассеты наличность на сумму меньшую, чем в составленных ими учетных банковских документах, - поясняют полицейские. – При этом обе знали, что банкомат такой модели, что не осуществляет фактический пересчет купюр, помещаемых в кассеты. Похищенные средства женщины присваивали.

Так продолжалось с мая 2018 года по апрель 2019 года. Общая сумма причиненного банку ущерба, повторимся, составила больше двух миллионов рублей.

На кассиров завели уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Обеих уволили. Недавно состоялся суд, однако приговор оказался довольно лояльным – каждой три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое жадных парней вынесли из магазина рюкзак элитного коньяка и явились туда же за добавкой
Избалованная проказница. Спасенная в Норильске медведица поправилась почти вдвое
70-летний мужчина шагнул под колеса иномарки на трассе Железногорск – Красноярск
В Красноярске проходит выставка «Металлообработка и сварка-2019»
Двое детей и дедушка погибли при ночном пожаре в Красноярском крае
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября
Шаланды полные. Полицейские и пограничники ФСБ задержали судно с крупной партией осетрины и черной икры
На севере Красноярского края охотника разбил инсульт прямо на зимовье: нужна эвакуация
Первый пролет пешеходного моста через Николаевский проспект установлен
Глава агентства по ГО и ЧС назначен в Красноярском крае
За качеством воздуха в Красноярске проследит новое приложение
В Красноярском крае стали меньше рожать
Высыпание золы на дорогу может обернуться для красноярцев 100-тысячным штрафом
В Красноярском крае председатель участкового избиркома прголосовала вместо избирателей
В Эвенкию арктический антициклон принес аномальные 50-градусные морозы
Канск раскритиковали за безответственное отношение к теплоснабжению города
Сибирский силач Сергей Гладких стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
КрасКом ликвидировал сливную точку «черных» ассенизаторов в Красноярске
СК обнародовал видео, где подозреваемый в убийстве Галины Миненко показывает место преступления
«Твои работы очень разные»: Александр Усс побывал на первой выставке юной художницы
Жители края посвятили врачам 1700 благодарных отзывов
Житель Красноярска избил студента из-за «ежика» на голове
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
«Хотим сделать мемориал»: друзья и близкие оставят игрушки и венки у ИК-7, сотрудник которой убил Галину Миненко