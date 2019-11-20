2019-11-20T12:55:00+03:00
Происшествия

Двое жадных парней вынесли из магазина рюкзак элитного коньяка и явились туда же за добавкой

Но теперь попадут под уголовное дело
Ася ЖУКОВА
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Двое жадных парней вынесли из магазина рюкзак элитного коньяка и явились туда же за добавкой.Двое жадных парней вынесли из магазина рюкзак элитного коньяка и явились туда же за добавкой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске двое парней вынесли из магазина рюкзак дорогого коньяка, а на следующий день пришли туда же за вторым. Об этом случае, произошедшем в Ленинском районе, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В магазин мелкооптовой торговли на улице Кутузова повадились двое приятелей. И не просто так. В конце концов, сотрудники заметили: молодые люди второй день подряд воруют элитный алкоголь. Это поняли, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в зале.

Когда жадные до спиртного клиенты явились в магазин в очередной раз, их узнали. И нажали кнопку тревожной сигнализации. Приехавшие на вызов бойцы Росгвардии задержали подозреваемых.

Оказалось, это местные жители, им 27 и 29 лет. За два дня парни вынесли из магазина алкоголя на 108 тысяч рублей. Подозреваемых передали сотрудникам полиции. Теперь оба попадут под уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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