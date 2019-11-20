2019-11-20T12:23:36+03:00
Общество

Избалованная проказница. Спасенная в Норильске медведица поправилась почти вдвое

Много ест, спит и играет [фото]
Ася ЖУКОВА
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Спасенная в Норильске медведица поправилась почти вдвое. Фото: Роев ручей.Спасенная в Норильске медведица поправилась почти вдвое. Фото: Роев ручей.
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Из заморыша превратилась в красавицу! В красноярском зоопарке рассказали, как чувствует себя спасенная в Норильске медведица: поправилась почти вдвое и очень похорошела.

Напомним, за судьбой медведицы (для которой не так давно выбрали имя - Марфа) следил весь Красноярский край и не только. Впервые ее заметили на окраине Норильска в середине июня.

Исхудавшая хищница сама вышла к людям. Скиталась по мусоркам, искала себе пропитание. Причем не боялась ни прохожих, ни машин. Видимо, совсем дошла от голода. Появление медведицы прямо на улице вызвало настоящий фурор: ее снимки наводнили Сеть.

Люди стали пытаться подкормить бедолагу: везли еду мешками. Было понятно: животное может погибнуть, ему требуется помощь специалистов.

Спустя два дня в Норильск вылетели сотрудники «Роева ручья» с 300 килограммами оборудования: инструментами, сетью и так далее. Повезло, медведица подпустила к себе врачей. И после выстрела дротиком с лекарством быстро уснула.

Такой Марфуша приехала в "Роев ручей". Фото: Роев ручей.

Такой Марфуша приехала в "Роев ручей". Фото: Роев ручей.

Оказалось, это самка, подросток. Опасались, что она не перенесет перелет – уж слишком отощала, к тому же питалась, чем попало. Анализы показали, в ее желудке полиэтилен, скотч, пуговицы – обычный набор с помойки.

Специалисты «Роева ручья» буквально бились за ее жизнь. Разработали специальную диету, круглые сутки контролировали состояние животного. И победили.

- При поступлении медведица была 106 килограммов, - вспоминает директор зоопарка Андрей Горбань. – При норме для ее возраста - 180 – 200.

А недавно стало известно: Марфа уже в порядке. Причем в полном: до положенных 180 килограммов ей не хватает только 500 граммов, сейчас весит 179,5. С удовольствием ест, спит, играет. Спасибо сотрудникам «Роева ручья»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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