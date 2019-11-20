В Красноярске проходит выставка «Металлообработка и сварка-2019»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-20T10:42:24+03:00

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С 20 по 22 ноября 2019 в Красноярске проходит XIV специализированная выставка «Металлообработка и сварка». Целых 3 дня под крышей выставочно-делового центра «Сибирь» будут демонстрировать работу высокотехнологичного металлорежущего и сварочного оборудования. Участие в выставке принимают более 60 компаний из Германии, Китая, Республики Беларусь и разных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, а также Красноярск и Красноярский край.

Свое оборудование представляют ведущие и старейшие предприятия отрасли. Например, участие в выставке принимает белорусский станкозавод «Красный борец», Магнитогорский электродный завод, компания «Центр Сварки», компания «ИТС-Сибирь» и другие ведущие производители и поставщики сварочного оборудования и расходных материалов.

На выставке покажут все: от металлорежущего инструмента и сварочных аппаратов до высокохудожественного украшенного клинкового оружия и посуды. Уникальной площадку делает возможность продемонстрировать оборудование в действии: посетители видят крупногабаритные металлорежущие и лазерные станки, а также сварочное оборудование в процессе работы.

На выставке оборудовали специальный сварочный пост, где ежедневно представляют работу современных сварочных аппаратов. Каждый желающий сможет прийти и попробовать «поварить» прямо на выставке, лично оценить новую технику и задать вопросы специалистам.

В выставочных павильонах есть станки плазменной резки с ЧПУ, аппараты Hypertherm (Гипертерм), сварочное оборудование SMP Technik, Kemppi. Кстати, только на выставке на продукцию данных брендов действуют большие скидки – до 30%. К примеру, на распродаже посетители могут приобрести сварочный аппарат, как для профессионального использования, так и для домашних работ и при этом значительно сэкономить.

Впервые здесь представлен промышленный сварочный робот FANUC (Япония), на котором демонстрируют плазменную резку металлической трубы и практически ювелирную работу по вырезанию кружев из металла.

Привезли и новинку 2019 года – большой промышленный станок для лазерной резки металла из Китая INTELAZER. Это высокотехнологичная установка открытого типа с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ для лазерной резки листовых металлов. Данное оборудование обладает мощной конструкцией с низким потреблением энергии, большой скоростью резания и низкой стоимостью обслуживания.

Также впервые на выставке презентовано химически стойкое оборудование от мировой компании Castolin Eutectic, европейское оборудование для изгиба, холодной деформации, резки труб и профилей брендов Ercolina и Pedrazzoli (Италия), металлорежущий инструмент ANAJ (Россия, г. Санкт-Петербург) и другие.

КОНКРЕТНО

В программе выставки:

- Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик – 2019» среди профессионалов и студентов: соревнуются в мастерстве ручной сварки более 40 сварщиков со всего края (из Красноярска Сосновоборска, Назарова, Шарыпова, Канска).

- Конференция Красноярского краевого регионального отделения Российского сварочного профессионального сообщества.

- Семинар «Неразрушающий контроль в сварке» от компании «СТМ-сервис».

Напомним, XIV специализированная выставка «Металлообработка и сварка» проходит 20-22 ноября в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, Авиаторов, 19).

ИСТОЧНИК KP.RU