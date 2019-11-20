11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-20T08:10:45+03:00

20-22 ноября 2019 года в Москве в Центре международной торговли проходит 11-й

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Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» – крупнейшее инвестиционное мероприятие в России, которое соберёт участников из 80 стран. Форум откроют президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьёв.

В первый день форума состоится макроэкономическая панельная дискуссия «От предпосылок к стабильному росту», основными темами которой станут денежно-кредитная политика и регулирование банковского сектора, налоговая политика, итоги первых двух лет федеральной программы повышения производительности, перспективы экономического роста традиционных и новых отраслей. Модератором дискуссии выступит Юрий Соловьёв. В обсуждении примут участие первый заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин, президент – председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож.

Главным событием первого дня работы форума станет пленарная сессия «Мосты над волнами деглобализации». На сессии выступит Президент России Владимир Путин.

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