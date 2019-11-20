2019-11-20T06:28:31+03:00
Общество

Первый пролет пешеходного моста через Николаевский проспект установлен

Виадук сделали не железобетонным, а из алюминия
Ася ЖУКОВА
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Первый пролет пешеходного моста через Николаевский проспект установлен. Фото: группа Город Красноярск.Первый пролет пешеходного моста через Николаевский проспект установлен. Фото: группа Город Красноярск.
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В Красноярске установили первый пролет пешеходного моста через Николаевский проспект. Об этом сообщили в официальной группе мэрии в соцсетях. 19-метровую конструкцию поставили минувшей ночью. Кстати, изготовили мост не из железобетона, а из алюминия – на нашем металлургическом заводе.

Напомним, виадука через Николаевский мост в районе очень ждали. Поскольку без него местным жителям приходится добираться в обход, перейти дорогу напрямую пока нельзя. Переход соединит микрорайон Студенческий с 73-й школой и усадьбой Юдина.

Работы уже идут полным ходом. Что будет представлять собой мост? Больше 60 метров в длину, три в ширину, лестница, лифт для маломобильных граждан. Цена вопроса – 134 миллиона рублей.

К слову, новый переход – это уже третий алюминиевый мост в Красноярске. Первые два возведены у двух объектов Универсиады – «Арены.Север» и «Кристалл – Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU

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