Глава агентства по ГО и ЧС назначен в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-20T06:03:04+03:00

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В Красноярском крае назначили руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Согласно распоряжению, подписанному губернатором региона, пост занял 43-летний Евгений Мусс.

Напомним, он исполнял обязанности главы агентства в течение 4 месяцев после того, как прежний руководитель - Александр Эйдемиллер – подал в отставку.

Распоряжение вступило в силу 19 ноября. Евгений Мусс будет находиться на посту начальника агентства два года.

СПРАВКА «КП»

Евгений Иванович Мусс родился 5 марта 1976 года. В 1998 году окончил Красноярский государственный аграрный университет, инженер-землеустроитель. В 2002-2003-м прошел переподготовку в КрасГАУ по программе «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». В 2018 году присвоен классный чин государственный советник 2 класса. С 1998 по 1999 – работал инженером-землеустроителем в институте «Востсибниигипрозем». С 2000 по 2010 – военная служба в МЧС России, начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Красноярскому краю. С 2011 по 2015 – на руководящих должностях в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, инженер производственно-технического отдела АО «Красноярская региональная энергетическая компания». С 2016 по 2018 – инженер по надзору за зданиями и сооружениями акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания». С 2018 года – заместитель руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края. С 19 ноября 2019 года – руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU