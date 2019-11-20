2019-11-20T05:40:31+03:00
Общество

За качеством воздуха в Красноярске проследит новое приложение

… в смартфоне
Ася ЖУКОВА
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За качеством воздуха в Красноярске проследит новое приложение.За качеством воздуха в Красноярске проследит новое приложение.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Оценить экологическую обстановку в Красноярске и крае можно будет с помощью нового мобильного приложения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Запустить разработку собираются до конца текущего года. Приложение будет давать оперативную информацию о качестве воздуха.

Оно соберет данные с 11 одиннадцати автоматизированных постов наблюдения, а также трех передвижных эколабораторий. Когда появятся новые посты, информация с них также поступит в приложение. Его разработали для Android и IOS. Скачать приложение на свой смартфон/планшет сможет любой желающий.

Заказчик ресурса - минэкологии края и региональный центр мониторинга качества окружающей среды. Приложение подготовлено в ходе реализации национального проекта «Экология».

Напомним, цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Предполагается, что через пять лет в числе прочего:

- площадь лесовосстановления и лесоразведения будет соответствовать 100% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений;

- снижение совокупного объема выбросов в Красноярске и Норильске составит 22%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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