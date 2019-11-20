Высыпание золы на дорогу может обернуться для красноярцев 100-тысячным штрафом

СЕГОДНЯ 04:37 2019-11-20T04:37:34+03:00

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Высыпанная на улицу зола может стоить владельцу дома 100 тысяч рублей. Об этом напомнили красноярцам в пресс-службе городской администрации.

Согласитесь, припорошенные золой дороги в частном секторе Красноярска, увы, картина нередкая. Между тем это серьезное нарушение, за которое обещают строго наказывать.

Как же избавиться от золы хозяевам домов с печным отоплением? Отходы можно выбрасывать вместе с бытовым мусором, говорят специалисты. Понятно, что перед этим золу необходимо остудить. Выкидывать не только раскаленные, но и горячие отходы запрещено категорически. Это может повредить контейнеры, стать причиной пожара на спецмашине или мусорном полигоне.

Кроме того, нельзя высыпать золу на дороги, тротуары или другие места общего пользования. За нарушение правил введены штрафы: для частных лиц: от тысячи до четырех; должностных – от десяти до двадцати и юридических – от тридцати до ста тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU