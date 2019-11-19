В Красноярском крае председатель участкового избиркома прголосовала вместо избирателей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-19T16:40:26+03:00

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На махинациях во время выборов попалась экс-председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1054 Большеулуйского района, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Голосовала вместо избирателей, а те, как говорится, ни сном, ни духом. В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела - по ч. 1 ст. 142 УК России (фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии) и по ч. 2 ст. 142.2 УК России (получение в избирательной комиссии избирательных бюллетеней для голосовании вместо избирателей для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования).

Как все было? Женщина сделала от имени трех избирателей заявления о досрочном голосовании за депутатов Бобровского сельсовета, - подделала их подписи в документах.

- Далее подозреваемая от имени указанных лиц получила избирательные бюллетени, после чего проставила в бюллетенях одинаковым образом отметки о голосовании за кандидатов, - рассказали в пресс-службе регионального СК. - После этого в день голосования, 08 сентября, находясь на избирательном участке № 1054, опустила данные бюллетени в урну для голосования.

И дело сделано. Теперь будет отвечать по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU