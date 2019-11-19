В Эвенкию арктический антициклон принес аномальные 50-градусные морозы

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-19T16:12:30+03:00

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Пока Красноярск временно отдыхает от морозов, Эвенкию сковали аномальные холода, сообщает гидрометцентр России. Температура воздуха здесь в ночь на 19 ноября опустилась до минус 47 градусов. Казалось бы, северный район края - так и должно быть. Нет. Метеорологи уверяют, что и для Эвенкии это слишком. По их данным, температура воздуха здесь сейчас ниже среднеклиматической на 12 градусов. А виной всему арктический антициклон, он и принес холод.

- Даже днем 18 ноября в данном регионе температура не превышала минус 38 градусов, - рассказали метеорологи, добавив, что на Таймыре, к примеру, температура не зашкаливает. Столбики термометров здесь опустились ночью до минус 32 градусов, а днем - до минус 22.

Мороз в Эвенкии задержится на неделю, не более. Потом несколько спадет, однако ожидать большого потепления не стоит. Холода все равно будут держаться ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU