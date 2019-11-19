Канск раскритиковали за безответственное отношение к теплоснабжению города

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-19T15:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Тяжелая ситуация с отоплением сложилась в Канске. На местной котельной нет необходимого для прохождения сибирских морозов запаса топлива, а предприятие (ООО «Тепло-Сбыт-Сервис») погрязло в долгах перед поставщиками и банками. Пока котельная худо-бедно снабжается. По словам гендиректора ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» Андрея Таскина, запас топлива сегодня здесь - около 60 тонн угля. Уголь подвозится ежедневно, но ситуация, как говорится, из ряда вон. Об этом Таскин рассказал в правительстве края. Отопительный сезон на грани срыва. Причем властям края город дает неверную информацию о запасах угля на котельной.

- Есть вопросы к работе дежурно-диспетчерской службы, предоставлявшей нам данные с завышенными запасами топлива на котельной, - отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев. - И к собственникам котельной, которые сделали жителей города заложниками своих безответственных действий.

Добавим, что перебои с отоплением в Канске начались 12 ноября. В квартирах жителей города температура понизилась до плюс 10 градусов. Сейчас подача тепла в норме, но проблема пока не решена.

ИСТОЧНИК KP.RU