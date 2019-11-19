Сибирский силач Сергей Гладких стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-19T15:13:50+03:00

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Именитый спортсмен из Красноярска Сергей Гладких стал лучшим в Дубае, на чемпионате мира по пауэрлифтингу в экипировке. Сибиряк оказался на голову выше всех соперников в весовой категории до 66 килограммов (сумма баллов - 820,0), сообщает пресс-служба край-спорта. К слову, Гладких представитель Академии летних видов спорта, заслуженный мастер спорта России. Также стоит отметить и другого сибиряка, новосибирца Сергея Федосиенко - он сокрушил всех соперников в категории 59 килограммов (сумма баллов - 765,0)

- К основным медалям высшей пробы оба сибиряка присовокупили еще и «малые» награды в отдельных упражнениях – приседании, жиме лежа и становой тяге, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе крайспорта. - У Федосиенко – плюс три «золота»; у Гладких – 1 место в приседании; «серебро» – в жиме и «бронза» – в тяге.

Пьедестал с россиянами разделили в категории до 59 килограммов спортсмены из Тайваня (II место) и Индии (III место), а в категории до 66 килограммов - из Индонезии (II место) и Франции (III место).

ИСТОЧНИК KP.RU