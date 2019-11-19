2019-11-19T14:31:38+03:00
Общество

КрасКом ликвидировал сливную точку «черных» ассенизаторов в Красноярске

К коммунальной компании обратились жители ЖК «Ясный»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Проблема утилизации ЖБО в Красноярске еще не решенаПроблема утилизации ЖБО в Красноярске еще не решенаФото: Мария ЛЕНЦ
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КрасКом ликвидировал сливную точку «черных» ассенизаторов на Северном шоссе в Красноярске. В компанию обратились будущие жильцы ЖК «Ясный» и сообщили о том, что отходы сливают в районе съезда к строящемуся микрорайону Солонцы-2. Естественно, это несанкционированный слив, а точка незаконная.

Как рассказали в компании, местом официальной утилизации сейчас является сливная станция по улице 60 лет Октября. Здесь отходы из септиков и выгребных ям утилизируют нужным способом, после чего они попадают в городскую систему водоотведения. Проблема с утилизацией житких отходов в городе стоит остро: ежедневно частники сбрасывают сотни кубометров ЖБО в смотровые колодцы на магистральных сетях канализации в разных частях Красноярска. Иногда сбрасывают и ТБО -это приводит к засорам на сетях. Специалисты отмечают, что точек незаконного слива в городе стало меньше, однако до конца проблема не решена. Помочь можно, увеличив число специальных лицензированных станций.

В компании просят сообщать о незаконном сливе отходов по адресу: info@kraskom.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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