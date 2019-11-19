2019-11-19T14:15:36+03:00
Происшествия

СК обнародовал видео, где подозреваемый в убийстве Галины Миненко показывает место преступления

31-летний кинолог ФСИН сознался в преступлении [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Преступник показывает место убийства Миненко Фото: стопкадр с видеоПреступник показывает место убийства Миненко Фото: стопкадр с видео
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В ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии обнародовали видео, на котором 31-летний кинолог ФСИН Никита Ж. показывает место преступления. Напомним, мужчину подозревают в жестоком убийстве 29-летней Галины Миненко, которая пропала вечером 15 ноября, отправившись на встречу с любимым, в село Арейское, где находится ИК-7. Здесь работал парень Галины. Пару связывали отношения, которые длились не один год. Поиски известной в Красноярске бьюти-массажистки продолжались четыре дня. СК возбудил уголовное дело по ст.105 УК России (убийство). Накануне вечером любовника девушки задержали, и он дал признательные показания.

Убийство Галины Миненко: подозреваемый показывает место, где спрятал тело.Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Оказалось, в вечер убийства пара поссорилась. И по дороге из Арейского в Красноярск мужчина убил Галину. Нанес ей несколько смертельных ударов куском арматуры, а тело спрятал, закидав мусором, в районе заброшенной военной части у станции Кача. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства убийства. Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения.

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Поиски 29-летней Галины Миненко из Красноярска продолжались четыре дня. И окончились трагически. По подозрению в убийстве известной в городе бьюти-массажиста 18 ноября вечером оперативники угро и следователи задержали 31-летнего Никиту Ж., парня с которым встречалась Галина. (Подробности)

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В Красноярске третьи сутки продолжаются поиски 29-летней Галины Миненко (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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