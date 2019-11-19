ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-19T12:12:25+03:00

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ВТБ совместно с мультимедийным холдингом РБК объявляют о старте специального проекта «Честный стол», направленного на поддержку российского бизнеса. В его рамках также пройдет конкурс, в котором может принять участие любой предприниматель.

В проекте «Честный стол» 15 основателей и руководителей крупных российских компаний подробно расскажут о создании и развитии собственного дела. В их числе будут Максим Каширин (основатель и президент Simple Group), Денис Долматов (генеральный директор CarPrice), Феликс Шпильман (CEO Ostrovok.ru) и многие другие. Читатели узнают не только о взлетах, но и ошибках и трудностях, которые преодолели эти предприниматели.

Конкурс в поддержку проекта продлится до 16 декабря. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте delo-vtb.rbc.ru, а затем выполнить творческое задание – написать эссе на тему «Сложности, которые привели мой бизнес к успеху». Это должна быть история предпринимателя о существующем зарегистрированном бизнесе.

Жюри конкурса возглавит заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. В комиссию, которая выберет победителей, также войдут основатель компании «Дымов» — Вадим Дымов, руководитель РБК-ТВ Илья Доронов, а также бизнес-тренер Владимир Герасичев.

С первого дня конкурса на сайте начинается голосование, по итогам которого будет определен рейтинг участников по количеству поданных голосов. Жюри выберет лучшие из проектов, вошедших в первую десятку рейтинга.

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