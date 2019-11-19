2019-11-19T12:12:25+03:00
Экономика

ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ совместно с мультимедийным холдингом РБК объявляют о старте специального проекта «Честный стол», направленного на поддержку российского бизнеса. В его рамках также пройдет конкурс, в котором может принять участие любой предприниматель.

В проекте «Честный стол» 15 основателей и руководителей крупных российских компаний подробно расскажут о создании и развитии собственного дела. В их числе будут Максим Каширин (основатель и президент Simple Group), Денис Долматов (генеральный директор CarPrice), Феликс Шпильман (CEO Ostrovok.ru) и многие другие. Читатели узнают не только о взлетах, но и ошибках и трудностях, которые преодолели эти предприниматели.

Конкурс в поддержку проекта продлится до 16 декабря. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте delo-vtb.rbc.ru, а затем выполнить творческое задание – написать эссе на тему «Сложности, которые привели мой бизнес к успеху». Это должна быть история предпринимателя о существующем зарегистрированном бизнесе.

Жюри конкурса возглавит заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. В комиссию, которая выберет победителей, также войдут основатель компании «Дымов» — Вадим Дымов, руководитель РБК-ТВ Илья Доронов, а также бизнес-тренер Владимир Герасичев.

С первого дня конкурса на сайте начинается голосование, по итогам которого будет определен рейтинг участников по количеству поданных голосов. Жюри выберет лучшие из проектов, вошедших в первую десятку рейтинга.

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотим сделать мемориал»: друзья и близкие оставят игрушки и венки у ИК-7, сотрудник которой убил Галину Миненко
В Красноярске вспоминают Алексея Клешко: исполнился год после его смерти
УКС требует с «Сибиряка» 9 миллионов рублей за срыв сроков сдачи корпуса краевой больницы
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей
Сотрудника ГУФСИН, макнувшего заключенного в унитаз, отстранили от работы
Взбесившаяся касса устроила фейерверк из денег в гипермаркете Красноярска
В Красноярском крае долги по зарплате достигли 73 миллионов рублей
Поехали! Фанпарк «Бобровый лог» открыл горнолыжный сезон
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Красноярцы недовольны отменой выделенной полосы на Металлургов
В Красноярске закроют проезды к Театральной площади из-за подготовки к Новому году
ДТП в Красноярске: Лада-Приора вылетела на «встречку» и врезалась в Мазду
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девушки на Solaris: задержан парень пропавшей
В Красноярске из сейфа фирмы украли 6 килограммов чистого золота на 18 миллионов рублей
Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»
Подростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверку
Красноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыске
Средняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублей
В Красноярске 10 проблемных домов «Реставрации» решили не достраивать
«Выбил два стеклопакета голыми руками»: росгвардейцы скрутили подростка, устроившего дебош в школе
Сократили вредные выбросы на 600 тонн: красноярская компания стала лидером природоохраны