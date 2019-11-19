«Хотим сделать мемориал»: друзья и близкие оставят игрушки и венки у ИК-7, сотрудник которой убил Галину Миненко

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-19T11:43:33+03:00

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Шокирующее убийство бьюти-массажиста Галины Миненко, кажется, не оставило равнодушным никого. Молодая, красивая, полная жизни женщина погибла от рук человека, которого любила не один год. Напомним, пропала 29-летняя Галина Миненко вечером 15 ноября. Поехала в Арейское к своему парню, 31-летнему Никите Ж. (он работает кинологом в ИК-7), - счастливая и радостная, полная планов. Поехала и исчезла. Поиски шли четыре дня. И убийца пойман: он уже указал место, где спрятал тело девушки.

Конечно, семья Галины Миненко и ее близкие сейчас безутешны, как, впрочем, и все, кто ее знал - а друзей у девушки очень много. Только в соцсетях тысячи подписчиков - такая она была, открытая, общительная, светлая. Друзья и родные решили в память о Гале сделать небольшой мемориал у колонии, где работал ее убийца. И предлагают присоединится всем, кто ее знал.

- 19 ноября мы собираемся машинами в 21.00, на площадке у «Леруа», на Калинина, поедем в Арейское к котонии, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Яна, подруга девушки, - чтобы создать мемориал в память о Гале. Хотим оставить цветы, игрушки. Если кто-то захочет ехать с нами, присоединяйтесь.

ИСТОЧНИК KP.RU