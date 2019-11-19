2019-11-19T11:43:33+03:00
Происшествия

«Хотим сделать мемориал»: друзья и близкие оставят игрушки и венки у ИК-7, сотрудник которой убил Галину Миненко

Процессия отправится из Красноярска в девять вечера
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Галина Миненко Фото: соцсетиГалина Миненко Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Шокирующее убийство бьюти-массажиста Галины Миненко, кажется, не оставило равнодушным никого. Молодая, красивая, полная жизни женщина погибла от рук человека, которого любила не один год. Напомним, пропала 29-летняя Галина Миненко вечером 15 ноября. Поехала в Арейское к своему парню, 31-летнему Никите Ж. (он работает кинологом в ИК-7), - счастливая и радостная, полная планов. Поехала и исчезла. Поиски шли четыре дня. И убийца пойман: он уже указал место, где спрятал тело девушки.

Конечно, семья Галины Миненко и ее близкие сейчас безутешны, как, впрочем, и все, кто ее знал - а друзей у девушки очень много. Только в соцсетях тысячи подписчиков - такая она была, открытая, общительная, светлая. Друзья и родные решили в память о Гале сделать небольшой мемориал у колонии, где работал ее убийца. И предлагают присоединится всем, кто ее знал.

- 19 ноября мы собираемся машинами в 21.00, на площадке у «Леруа», на Калинина, поедем в Арейское к котонии, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Яна, подруга девушки, - чтобы создать мемориал в память о Гале. Хотим оставить цветы, игрушки. Если кто-то захочет ехать с нами, присоединяйтесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В Красноярске вспоминают Алексея Клешко: исполнился год после его смерти
УКС требует с «Сибиряка» 9 миллионов рублей за срыв сроков сдачи корпуса краевой больницы
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей
Сотрудника ГУФСИН, макнувшего заключенного в унитаз, отстранили от работы
Взбесившаяся касса устроила фейерверк из денег в гипермаркете Красноярска
В Красноярском крае долги по зарплате достигли 73 миллионов рублей
Поехали! Фанпарк «Бобровый лог» открыл горнолыжный сезон
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Красноярцы недовольны отменой выделенной полосы на Металлургов
В Красноярске закроют проезды к Театральной площади из-за подготовки к Новому году
ДТП в Красноярске: Лада-Приора вылетела на «встречку» и врезалась в Мазду
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девушки на Solaris: задержан парень пропавшей
В Красноярске из сейфа фирмы украли 6 килограммов чистого золота на 18 миллионов рублей
Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»
Подростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверку
Красноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыске
Средняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублей
В Красноярске 10 проблемных домов «Реставрации» решили не достраивать
«Выбил два стеклопакета голыми руками»: росгвардейцы скрутили подростка, устроившего дебош в школе
Сократили вредные выбросы на 600 тонн: красноярская компания стала лидером природоохраны