2019-11-19T11:20:17+03:00
Общество

В Красноярске вспоминают Алексея Клешко: исполнился год после его смерти

Политик ушел из жизни после затяжной депрессии
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Год со дня гибели Алексея КлешкоГод со дня гибели Алексея КлешкоФото: Мария ЛЕНЦ
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Во вторник, 19 ноября, исполнился ровно год со дня гибели вице-спикера Заксобрания, журналиста Алексея Клешко. Напомним, тело известного политика обнаружили под окнами многоэтажки на Декабристов,1 г, в которой он жил. Позже следствие обнаружило несколько предсмертных записок, оставленных Алексеем Михайловичем, и пришло к выводу, что к гибели политика привела затяжная депрессия.

Спустя год, после ухода политика, о нем вспоминают, как о человеке, замены которому нет и не будет.

- Год - это, с одной стороны, совсем мало, потому что, честно, до сих пор не верится, что его больше нет, - поделился на своей странице в Инстаграм глава Красноярска Сергей Еремин. - С другой - много, потому что не сосчитать, сколько раз за этот год у огромного числа красноярцев в голове промелькнули мысли «А посоветоваться бы сейчас с Алексеем Михайловичем!», «А что бы на это Клешко сказал?» В одном уверен - замены Клешко нет и не будет. А еще в том, что многие и многие годы красноярцы будут помнить его дела, его открытость и искренность, его любовь к Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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