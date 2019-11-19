Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-19T10:41:41+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» подвели предварительные итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях. 21 ноября на мероприятии в Москве жюри выберет пять победителей. Каждый из них получит начальное финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей.

Цель конкурса «Навстречу переменам» – создать новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. В финал состязания вышли 10 социальных проектов в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Их авторы 21 ноября приедут в Москву и защитят свои бизнес-идеи перед жюри, состоящим из топ-менеджмента партнеров фонда и детей сотрудников компаний.

Фонд «Навстречу переменам» предоставит победителям начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. При этом все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 43 лучшие работы.