Сотрудника ГУФСИН, макнувшего заключенного в унитаз, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-19T10:24:16+03:00

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Сотрудник ГУФСИН, макнувший заключенного головой в унитаз за отказ работать, отстранен от службы на период разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Красноярскому краю. Напомним, инцидент произошел в ИК-17 в начале ноября. Один из заключенных наотрез отказывался мести территорию, сотрудник сначала убеджал его, но бесполезно. Когда терпение кончилось, перешел от слов к делу.

- Есть и другой вариант – я тебя выведу и макну, - пообещал он. - Работу делать будешь?

После очередного отказа выполнил обещание. Добавим, что отстраненный от работы - не рядовой сотрудник, а руководитель отдела управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17 Сергей Слепцов. После инцидента региональная ФСИН провела служебную проверку, ее итоги переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU