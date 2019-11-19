2019-11-19T09:52:48+03:00
Общество

Взбесившаяся касса устроила фейерверк из денег в гипермаркете Красноярска

Купюры разного номинала кассир ловила вместе с покупателями [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Владимир РусановФото: Владимир Русанов
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Денежный дождь случился в гипермаркете «Аллея» на Телевизорной из-за кассового аппарата - на покупателей и кассира посыпались купюры разного достоинства. Произошло все в минувший четверг, рассказал PR-менеджер сети супермаркетов «Командор» Владимир Русанов. Забавное видео аттракциона неслыханной щедрости он выложил в соцсети.

Взбесившаяся касса раскидывает деньги в супермаркете.Видео: Владимир Русанов

На кадрах видно, что кассир сноровисто рассчитывает покупателей, упаковывает продукты. Когда касса срабатывает на прием денег, неожиданно поднимается сквозняк, словно из-под стойки дует вентилятор. Купюры начинают вылетать из ячеек, а кассир и покупатели - ловить их. В итоге, все деньги были собраны. Как именно произошел фейерверк - сейчас выясняют в компании. Известно, что в тот день в гипермаркете проходили съемки рекламы - возможно, в оборудовании произошел сбой. К кассиру, по словам Русанова, никаких санкций применять не будут - женщина не виновата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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