Взбесившаяся касса устроила фейерверк из денег в гипермаркете Красноярска

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-19T09:52:48+03:00

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Денежный дождь случился в гипермаркете «Аллея» на Телевизорной из-за кассового аппарата - на покупателей и кассира посыпались купюры разного достоинства. Произошло все в минувший четверг, рассказал PR-менеджер сети супермаркетов «Командор» Владимир Русанов. Забавное видео аттракциона неслыханной щедрости он выложил в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744641" frameborder="0"></iframe> Взбесившаяся касса раскидывает деньги в супермаркете.Видео: Владимир Русанов

На кадрах видно, что кассир сноровисто рассчитывает покупателей, упаковывает продукты. Когда касса срабатывает на прием денег, неожиданно поднимается сквозняк, словно из-под стойки дует вентилятор. Купюры начинают вылетать из ячеек, а кассир и покупатели - ловить их. В итоге, все деньги были собраны. Как именно произошел фейерверк - сейчас выясняют в компании. Известно, что в тот день в гипермаркете проходили съемки рекламы - возможно, в оборудовании произошел сбой. К кассиру, по словам Русанова, никаких санкций применять не будут - женщина не виновата.

ИСТОЧНИК KP.RU