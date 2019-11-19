В Красноярском крае долги по зарплате достигли 73 миллионов рублей
Долги по заработной плате в Красноярском крае продолжают расти. На данный момент сумма задолженности составляет 73 миллиона рублей, сообщает ТВК. Более 1 300 человек не могут получить заработанные деньги. По данным Красноярскстата на начало ноября, долг перед работниками вырос на 830 тысяч рублей (1,14 процента). При этом растет и количество организаций-задолжников. В начале октября их было 17, на конец месяца - 21.
Больше всего своим сотрудникам задолжали строительные организации - 38 миллионов 800 тысяч рублей. Еще 9 миллионов должны работникам обрабатывающей сферы. Меньше всего долгов у коммунальщиков: они должны выплатить своим сотрудникам 1 миллион 860 тысяч рублей.
- Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, за месяц увеличилась на 20,87 процента (на 226 человек), - отмечают в Красноярскстате.
ИСТОЧНИК KP.RU