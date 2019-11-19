2019-11-19T07:51:05+03:00
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Поехали! Фанпарк «Бобровый лог» открыл горнолыжный сезон

Работают трассы и учебный склон
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Бобровый логФото: Бобровый лог
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Фанпарк «Бобровый лог» во вторник, 19 ноября, открыл горнолыжный сезон. Как рассказали в пресс-службе парка, в день открытия для любителей покатушек приготовили особый подарок - подъемы с 10.00 до 12.00 на канатной дороге К2 проходят бесплатно. Красноярские горнолыжники и сноубордисты, безусловно, этого ждали с нетерпением - ведь это одно из самых популярных мест отдыха, где так близко от мегаполиса можно с удовольствием провести время.

- С 19 по 27 ноября включительно действуют цены «низкого сезона», - рассказали в фанпарке. - По многочисленным обращениям любителей горных лыж и сноуборда в новом сезоне действие абонемента «Поехали» распространено еще на два дня, теперь он действует по средам, четвергам и пятницам, кроме праздничных дней.

Цены, к слову, в фанпарке вполне умеренные. А удовольствие от катания здесь могут получить и уверенные в своих силах спортсмены, и начинающие - для них работает учебная трасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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