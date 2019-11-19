2019-11-19T07:30:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ

Поделиться:
Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Банка УРАЛСИБ составила 11,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 31,2 млрд руб. против 25,0 млрд руб. годом ранее.

В 3 квартале 2019 года активы Банка увеличились на 38,8 млрд руб. по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 517,6 млрд руб., в том числе чистая ссудная задолженность – 311,7 млрд руб., вложения в финансовые активы – 118,2 млрд руб.

Капитал Банка по итогам 3 квартала 2019 года достиг 56,8 млрд руб. Все обязательные нормативы выполнялись с существенным запасом.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 г. насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1566 банкоматов, 526 платежных терминалов.

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взбесившаяся касса устроила фейерверк из денег в гипермаркете Красноярска
В Красноярском крае долги по зарплате достигли 73 миллионов рублей
Поехали! Фанпарк «Бобровый лог» открыл горнолыжный сезон
Красноярцы недовольны отменой выделенной полосы на Металлургов
В Красноярске закроют проезды к Театральной площади из-за подготовки к Новому году
ДТП в Красноярске: Лада-Приора вылетела на «встречку» и врезалась в Мазду
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девушки на Solaris: задержан парень пропавшей
В Красноярске из сейфа фирмы украли 6 килограммов чистого золота на 18 миллионов рублей
Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»
Подростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверку
Красноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыске
Средняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублей
В Красноярске 10 проблемных домов «Реставрации» решили не достраивать
«Выбил два стеклопакета голыми руками»: росгвардейцы скрутили подростка, устроившего дебош в школе
Сократили вредные выбросы на 600 тонн: красноярская компания стала лидером природоохраны