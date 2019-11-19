Красноярцы недовольны отменой выделенной полосы на Металлургов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-19T07:27:23+03:00

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Жители Красноярска недовольны отменой выделенной полосы на проспекте Металлургов, рассказал депутат горсовета Захар Енджиевский. В его адрес поступило обращение от горожан, которые жалуются на то, что движение автобусов по Металлургов (от остановки «Дворец труда» до остановки «Зенит») значительно ухудшилось - теперь здесь регулярные пробки. Как, впрочем, и на перекрестке Металлургов и Краснодарской.

- Данное обращение подтверждает бытующее мнение о том, что в попытке улучшить дорожную ситуацию администрация зачастую добивается обратного эффекта, - заявил Енджиевский.

Депутат направил запросы в адрес главы Красноярска Сергея Еремина и ГИБДД с просьбой взять на контроль ситуацию. Добавим, что выделенная полоса на данном участе работала с января текущего года. Однако по выходным ездить по ней могли не только маршрутки и такси - все автомобилисты. Сейчас полоса действует в стандартном режиме и выделенной не является.

ИСТОЧНИК KP.RU