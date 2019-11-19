2019-11-19T05:29:35+03:00
Общество

В Красноярске закроют проезды к Театральной площади из-за подготовки к Новому году

Перекрытие начнется с 1 декабря
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Театральную площадь начнут готовить к Новому годуТеатральную площадь начнут готовить к Новому годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Центр Красноярска начали готовить к Новому году давно: на Театральной площади установлена елка, предприниматели украшают витрины своих магазинов и кафе. В завершающую стадию подготовка войдет в декабре. С 1 декабря будут закрыты проезды в районе Театральной площади, сообщает администрация Красноярска. И связано это как раз с обеспечением безопасности на период подготовки и проведения новогодних и предновогодних праздничных мероприятий и ярмарок.

Итак, какие проезды будут закрыты с 1 декабря:

- Бограда (от № 21 до Перенсона) закроют с 12.00 1 декабря до 17:00 20 января;

- Перенсона (до № 94 по Урицкого, гостиница «Красноярск») - с 12.00 15 декабря до 17:00 20 января.

Об ограничении проезда на период праздников водителей предупредят специальными дорожными знаками. Если маршрут пролегает через эти участки, имейте ввиду, что они будут закрыты и перестройте свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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