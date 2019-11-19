ДТП в Красноярске: Лада-Приора вылетела на «встречку» и врезалась в Мазду

СЕГОДНЯ 05:08 2019-11-19T05:09:09+03:00

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Серьезное ДТП случилось в Красноярске вечером18 ноября, сообщает паблик ЧП-Красноярск. Произошла авария на Свердловской. По неизвестным пока причинам Лада-Приора вылетела на полосу встречного движения, где на полном ходу столкнулась с Маздой. Обе машины превратились в груду металлолома - смят корпус, стекла вылетели, колеса вывернуло.

Известно, что в результате аварии есть пострадавшие: водителей обеих машин госпитализировали. Насколько серьезны их травмы - не сообщается. На момент приезда реанимобиля оба были в сознании, сообщают очевидцы.

- Я ехал за Приорой, через машину, - рассказывает в соцсетях один из красноярцев. - Он ехал и вилял, выделывался. Очередной маневр - и его задом выкинуло на «встречку». Скорость небольшая была, километров 40 всего, поток был плотный, поэтому все ехали километров 40-60, не больше Людей жалко.

ИСТОЧНИК KP.RU