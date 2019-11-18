2019-11-18T14:40:42+03:00
Общество

Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»

Ее используют около 10 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские дорожники не станут дожидаться наступления весны, чтобы привести в порядок опасные участки крупных городских магистралей. Это можно сделать с помощью технологии «Литой асфальт». Она применяется в нашем городе около 10 лет и показала себя с положительной стороны, рассказали в департаменте городского хозяйства.

В чем достоинства этой технологии – она позволяет при отрицательных температурах поставить временную «заплатку» на дороге и тем самым обеспечить безопасность движения транспорта. А затем, когда вновь вернутся плюсовые температуры, на месте временной заплатки проведут полноценный ремонт. Бригады подрядчика уже выехали на работу, первым объектом стал Коммунальный мост.

Горячая смесь для «литого асфальта» по консистенции напоминает вязкое тесто, основным ингредиентом которого является мастика из высоковязкого твердого битума, минерального порошка и песка. Перед тем, как уложить его, не требуется дополнительной обработки и подготовки, яму нужно лишь очистить от мусора, пыли и воды. Затем ее заливают смесью и ровняют поверхность. Через час смесь застывает и покрытие пригодно для проезда. Гарантийный срок такой «заплаты» - 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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