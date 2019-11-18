2019-11-18T14:09:29+03:00
Происшествия

Подростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверку

Школьник пришел в школу и разбил окно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверкуПодростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Следственный комитет начал проверку по факту применения физической силы к подростку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что произошло это в минувший выходной день (16 или 17 ноября) в школе № 65 в Черемушках.

17-летний старшеклассник попытался проникнуть в помещение, но охранник не пропустил его, не стал открывать ему входную дверь. Тогда молодой человек разбил окно прямо руками (там были стеклопакеты), поранился. Охранник, в это время вызвал сотрудников Росгвардии, тем прошлось применить силу, чтобы справиться со школьников.

Затем его привезли в отделение полиции и там к нему была применена физическая сила. Так ли это или нет, покажет доследственная проверка, прокомментировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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