2019-11-18T12:57:08+03:00
Общество

Средняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублей

Где и в какой отрасли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Средняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублейСредняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты Красноярскстата подсчитали, насколько увеличилась средняя номинальная заработная плата жителей Красноярского края за период 9 месяцев, с января по сентябрь включительно. В целом она составляет 47 255,3 рубля, рост – на 7,7 %.

Среди лидеров по зарплате у нас по-прежнему добыча полезных ископаемых: 105 830 рублей (рост на 4,5 %). Затем сфера наук – 61 515 рублей (12,2 %), Финансовая и страховая деятельность – 59 085 рублей (8,4 %), транспортировка и хранение – 56 337 рублей (7,8 %), обрабатывающие производства – 55 979 рублей (6,5 %), энергетика – 53 910 рублей (на 3,5 %) и связь и информационные технологии – 53 876,8 рублей (4,%).

Маленькая средняя заработная плата по-прежнему в сельском хозяйстве – 28 652 рублей (7,7 %), ниже аграриев только работники гостиничного бизнеса и общепита – 26 864 рубля (6,8 %). В минус ушли только строители, у них средняя заработная плата сократилась на 4,9 % и составляет по отрасли 42 667 рублей.

Таблица Красноярскстата

Таблица Красноярскстата

ИСТОЧНИК KP.RU

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