В Красноярске 10 проблемных домов «Реставрации» решили не достраивать

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-18T12:27:36+03:00

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Проблемные дома скандальной компании «Реставрация» достраивать не будут. Проще выплатить компенсацию обманутым дольщикам, чем возобновить брошенные на разной стадии строительства многоэтажек. Это 6 зданий ЖК «Феставальный» в микрорайоне Солнечном и 4 дома в Октябрьском районе, в ЖК «Эдейльвейс».

Размер компенсации будут рассчитывать оценщики федерального фонда защиты дольщиков, сообщает интернет-газета newslab.ru. По каждому случаю – индивидуально. Будут учитывать рыночную стоимость квадратного метра в сопоставимых объектах.

Решение принималось не только в отношении красноярского застройщика. В список попали 11 недобросовестных фирмы в 7 регионах страны: в Ивановской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Ленинградской областях, в Красноярском крае и в Республике Саха (Якутия). Общее количество пострадавших граждан – 3,5 тысячи. Объем финансирования составит 5,7 миллиардов рублей.

Добавим, что всего в Красноярском крае в реестр проблемных попали 18 домов: 10 от «Реставрации», 2 – от «КрасЗападСибСтрой», 2 – от «Сибстройинвест» и по одному от «Емельяновской слободы», «АртиСтрой-М», «Строй Индустрии» и «Строй-Проекта».

ИСТОЧНИК KP.RU