Сократили вредные выбросы на 600 тонн: красноярская компания стала лидером природоохраны

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-18T11:03:17+03:00

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Компания «КрасКом» удостоилась премии «Лидер природоохранной деятельности в России — 2019», сообщает ТВК. Коммунальная компания закрыла 4 старых котельных в черте Красноярска, которые были неэффективны – два объекта полностью снесли. Находились они на Джамбульской, Металлургов, 3-й Дальневосточной и Пограничников. Эффект от закрытия котельных превзошел все ожидания экспертов – вредные выбросы в атмосферу сократились более чем на 600 тонн. Дома теперь отапливает ТЭЦ-3, где установлены высокотехнологичные системы очистки - электрофильтр с коэффициентом улавливания золы более чем 99 процентов.

- Сейчас «КрасКом» обслуживает 6 небольших источников тепловой энергии, которые были построены в послевоенные годы в подвалах школ и жилых домов в частном секторе Покровки, - рассказал гендиректор КрасКома Олег Гончеров. - В перспективе и эти кочегарки также предстоит закрыть, согласно действующей схеме теплоснабжения Красноярска до 2033 года.

ИСТОЧНИК KP.RU