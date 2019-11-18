2019-11-18T08:23:15+03:00
Происшествия

Играли на тонком льду. В Зеленогорске спасли с реки пятерых детей

Спасательная операция заняла несколько минут
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Играли на тонком льду. В Зеленогорске спасли с реки пятерых детейИграли на тонком льду. В Зеленогорске спасли с реки пятерых детейФото: Мария ЛЕНЦ
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Пятеро друзей в Зеленогорске едва не довели до сердечного приступа своих родителей и всех, кто стал очевидцем их опасной шалости. Дети вышли на лед реки Кан и беззаботно играли там. Дело это опасное – лед еще достаточно хрупкий, и в любой момент ребятишки могли провалиться в воду. Очевидцы вызвали спасателей, сообщает Ньюслаб.

Когда спасатели прибыли, дети играли уже не у берега - на середине реки. Их оперативно доставили на берег. Вся спасательная операция заняла несколько минут. Помощь врачей не понадобилась, а вот полиция с юными экстремалами провела профилактическую беседу.

Напомним, около недели назад 13-летний мальчик решил на спор перейти реку Кан по тонкому льду. Спорили на 50 рублей. К счастью, ребенок не пострадал. Спасатели напоминают, что лед еще сильно хрупок и опасен для людей - не рискуйте зря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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