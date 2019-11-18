Из правительства Красноярского края уволили заместителя губернатора

СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-18T06:14:23+03:00

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Кадровые изменения произошли в правительстве Красноярского края. Со своего поста ушел заместитель губарнатора Андрей Недосеков. Официальная информация появилась на краевом портале сегодня, 18 ноября. В ней говорится, что распоряжение главы региона было подписано еще 12 ноября.

Цитируем документ: «Недосеков Андрей Николаевич освобожден от должности государственной гражданской службы Красноярского края заместителя губернатора Красноярского края и уволен с государственной гражданской службы Красноярского края 18 ноября 2019 года по собственной инициативе».

Добавим, что 59-летний чиновник проработал чуть больше года – с октября 2018-го. Курировал взаимодействие с федеральными органами власти. До него такой должности в правительстве края не было. Ранее он был гендиректором компании «ГЛОНАСС» и заместителем гендиректора компании «Роснефть».

ИСТОЧНИК KP.RU