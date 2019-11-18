2019-11-18T05:12:32+03:00
Общество

В Красноярском крае откроются 134 ледовые переправы

За каждой будет вестись наблюдение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае откроются 134 ледовые переправы. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюВ Красноярском крае откроются 134 ледовые переправы. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Этой зимой в Красноярском крае откроется 134 ледовые переправы. Муниципалитеты направили информацию в госинспекцию по маломерным судам. И уже на основе этой информации сотрудники ГИМС подготовили реестр и график открытия переправ. Первые из них начнут открываться в конце ноября на Диксоне.

- Инспекторы ГИМС и полицейские постоянно патрулирую водоемы и отмечают, что рыбаков не останавливают предупреждения. Некоторые даже решаются выехать на него на снегоходе, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Обращаясь к населению, спасатели предупреждают, что выходить и тем более выезжать на лед, не проверив его прочность, крайне опасно. Крепким и безопасным он станет только после продолжительных морозов. Существуют даже штрафы на нарушение:

- для граждан в размере – от 500 до 1000 тысячи рублей;

- для должностных лиц – от 3000 до 5000 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 5000 до 20000 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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