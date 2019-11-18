Жительница Хакасии обманула микрокредитную организацию

СЕГОДНЯ 04:35 2019-11-18T04:35:05+03:00

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Обычно на микрокредитные организации жалуются граждане: на большие проценты или действия коллекторов. А в хакасском городе Черногорске произошло с точностью наоборот – представитель фирмы пришел в полицию, чтобы написать заявление на местную жительницу. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

50-летняя женщина пришла в фирму, чтобы взять кредит. Предоставила сведения о себе и своем заработке, получила 37 тысяч рублей и пропала. Возвращать долг заемщица не собиралась. Когда стали разбираться собственными силами, выяснилось, что никаких доходов у нее нет и на том месте, который она указала в своей анкете, она не работает.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». А вообще с начала этого года дознавателями Черногорска возбуждено 20 подобных уголовных дел. К слову, наказание по статье – арест до 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU