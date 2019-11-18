2019-11-18T04:23:01+03:00
Общество

Бюджет Красноярска на 2020 году будет дефицитным

На что потратят собранные средства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Бюджет Красноярска на 2020 году будет дефицитнымБюджет Красноярска на 2020 году будет дефицитнымФото: ИВАНОВА Диана
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В конце прошлой недели администрация Красноярска внесла в Горсовет проект городского бюджета на следующий год. Планируется собрать доходов 31,7 миллиарда рублей, израсходовать 33 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит должен составить 1,3 миллиарда. Покрыть дефицит планируется за счет кредитования.

На какие цели будут израсходованы средства. Среди приоритетов главного финансового документа сохранится участие города в реализации национальных проектов. В 2020 году должны ввести с эксплуатацию 8 детских садов на 2 040 мест, построить виадук через Николаевский проспект, автодорогу в Солонцах-2 и две дороги в Солнечном. Плюс расселить из аварийных жилых домов 123 человека.

Продолжится благоустройство, будут выделены средства на строительство спортивных площадок на территориях школ. Начнется подготовка к празднованию 400-летия Красноярска (пройдет в 2028 году). Остается добавить, что стартовые параметры бюджета по доходам и расходам не окончательные, они будут увеличиваться в ходе исполнения бюджета города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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