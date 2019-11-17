2019-11-17T13:05:27+03:00
Происшествия

Из горящего магазина в центре Красноярска вывели 5 человек

Пожар произошел в кондитерском (экс-«Бабаевский»)
Ася ЖУКОВА
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Из горящего магазина в центре Красноярска вывели 5 человек. Фото: Прима.Из горящего магазина в центре Красноярска вывели 5 человек. Фото: Прима.
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В центре Красноярска (на улице Карла Маркса, 92, здесь раньше находился «Бабаевский») загорелся кондитерский магазин. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 5 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался в воскресенье, 17 ноября, около 12.30. В магазине неожиданно вспыхнул потолок, огонь начал распространяться дальше.

- В итоге пламя охватило 60 квадратных метров. – рассказывают сотрудники ведомства. – От МЧС на место выезжали 10 человек и три автоцистерны. И в 12.41 огонь был локализован.

По данным наших коллег с телеканала «Прима», при тушении временно перекрыли улицы Маркса и Кирова (частично). Таким образом, пожарные получили доступ к воде.

Напомним, также сегодня произошел пожар на улице Аэровокзальной. Там из-за упавшего на автомобиль светильника вспыхнул гаражный бокс, принадлежащий отделению полиции. Повреждена одна машина, люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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