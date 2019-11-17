2019-11-17T09:41:40+03:00
Происшествия

Ради компенсации за плохие лекарства норильчанка перевела мошенникам 225 тысяч

Схема известная, но люди продолжают попадаться
Ася ЖУКОВА
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Ради компенсации за плохие лекарства норильчанка перевела мошенникам 225 тысяч.Ради компенсации за плохие лекарства норильчанка перевела мошенникам 225 тысяч.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Женщина из Норильска Красноярского края сама перевела мошенникам больше 225 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за купленные ею препараты. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Дело было так. 57-летней женщине позвонил незнакомый мужчина. Представился специалистом, умудрился убедить в том, что ее обманули при продаже БАДов, всучили некачественные. Но выход есть, сообщил звонивший. Можно добиться компенсации за такие лекарства. Для этого нужно только оплатить услуги юриста, налоги и страховой взнос. В итоге женщина перевела ему довольно приличную сумму.

И только потом опомнилась, сообразила, что стала жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы. Полицейские ищут подозреваемых, а заодно советуют: если вам позвонят с подобным предложением, сразу же обращайтесь в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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