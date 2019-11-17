Ради компенсации за плохие лекарства норильчанка перевела мошенникам 225 тысяч
Женщина из Норильска Красноярского края сама перевела мошенникам больше 225 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за купленные ею препараты. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Дело было так. 57-летней женщине позвонил незнакомый мужчина. Представился специалистом, умудрился убедить в том, что ее обманули при продаже БАДов, всучили некачественные. Но выход есть, сообщил звонивший. Можно добиться компенсации за такие лекарства. Для этого нужно только оплатить услуги юриста, налоги и страховой взнос. В итоге женщина перевела ему довольно приличную сумму.
И только потом опомнилась, сообразила, что стала жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы. Полицейские ищут подозреваемых, а заодно советуют: если вам позвонят с подобным предложением, сразу же обращайтесь в отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU