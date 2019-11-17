Горим! Очевидцы сообщили о пожаре в отделе полиции в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-17T07:55:36+03:00

Очевидцы сообщили о пожаре в отделе полиции в Красноярске. Фото: стоп-кадр "Омбудсмен полиции".

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Из распахнутых дверей двухэтажного здания валят густые клубы дыма, к нему с ревущей сиреной подкатывает пожарная машина… На Взлетке в Красноярске загорелось отделение полиции №10, сообщили в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети.

На выложенном здесь видео – картина жуткая. Здание полыхает, работают пожарные.

- Отдел чуть не сгорел во второй раз, - комментируют на заднем плане женщины-очевидцы. – Машины жалко. Надо было отгонять, а то бензин, вдруг все взорвется.

В гаражном боксе полыхнула машина. Фото: стоп-кадр "Омбудсмен полиции".

Позже выяснилось: пожар был не в отделении, а в гаражном боксе, где полыхнула одна из машин. Благо никто не пострадал.

Напомним, что зимой прошлого года здесь тоже произошло ЧП. Задержанный за дебош мужчина решил отомстить и поджег что-то в коридоре. Справиться с огнем удалось спустя полчаса, люди и документы уцелели.

ИСТОЧНИК KP.RU