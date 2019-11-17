Горим! Очевидцы сообщили о пожаре в отделе полиции в Красноярске
Из распахнутых дверей двухэтажного здания валят густые клубы дыма, к нему с ревущей сиреной подкатывает пожарная машина… На Взлетке в Красноярске загорелось отделение полиции №10, сообщили в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети.
На выложенном здесь видео – картина жуткая. Здание полыхает, работают пожарные.
- Отдел чуть не сгорел во второй раз, - комментируют на заднем плане женщины-очевидцы. – Машины жалко. Надо было отгонять, а то бензин, вдруг все взорвется.
В гаражном боксе полыхнула машина. Фото: стоп-кадр "Омбудсмен полиции".
Позже выяснилось: пожар был не в отделении, а в гаражном боксе, где полыхнула одна из машин. Благо никто не пострадал.
Напомним, что зимой прошлого года здесь тоже произошло ЧП. Задержанный за дебош мужчина решил отомстить и поджег что-то в коридоре. Справиться с огнем удалось спустя полчаса, люди и документы уцелели.
ИСТОЧНИК KP.RU