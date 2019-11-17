Шкаф для обмена книгами исчез в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 06:52 2019-11-17T06:52:22+03:00

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В центре Красноярска пропал шкаф для обмена книгами, буккроссинга. Об этом «Комсомольской правде» Красноярск утром, 17 ноября, рассказали прохожие:

- Вместо книжного шкафа – только несколько припорошенных снегом томиков. Грустная картина!

Напомним, книжный шкаф на проспекте Мира (у одного из корпусов педагогического университета) поставили в 2013-м году. С тех пор его несколько раз портили вандалы: разбивали стекло, отрывали петли и дверцы.

Поэтому в декабре 2016-го года авторам проекта пришлось убрать шкаф с улицы. Тогда его основательно отремонтировали, а заодно обеспечили безопасность – рядом смонтировали систему видеонаблюдения. Тогда шкаф вернули на проспект Мира только в мае, заполнив полки книгами.

- Будем надеяться, на этот раз все пройдет по тому же сценарию, и шкаф снова вернется на место, - говорят горожане. – Очень удачный проект, не хотелось бы, чтобы он закончился!

ИСТОЧНИК KP.RU