2019-11-17T06:52:22+03:00
Общество

Шкаф для обмена книгами исчез в центре Красноярска

Будем надеяться, не навсегда
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Шкаф для обмена книгами исчез в центре Красноярска. Фото: Диана ИВАНОВА, radiosilver.Шкаф для обмена книгами исчез в центре Красноярска. Фото: Диана ИВАНОВА, radiosilver.Фото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

В центре Красноярска пропал шкаф для обмена книгами, буккроссинга. Об этом «Комсомольской правде» Красноярск утром, 17 ноября, рассказали прохожие:

- Вместо книжного шкафа – только несколько припорошенных снегом томиков. Грустная картина!

Напомним, книжный шкаф на проспекте Мира (у одного из корпусов педагогического университета) поставили в 2013-м году. С тех пор его несколько раз портили вандалы: разбивали стекло, отрывали петли и дверцы.

Поэтому в декабре 2016-го года авторам проекта пришлось убрать шкаф с улицы. Тогда его основательно отремонтировали, а заодно обеспечили безопасность – рядом смонтировали систему видеонаблюдения. Тогда шкаф вернули на проспект Мира только в мае, заполнив полки книгами.

- Будем надеяться, на этот раз все пройдет по тому же сценарию, и шкаф снова вернется на место, - говорят горожане. – Очень удачный проект, не хотелось бы, чтобы он закончился!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в минусинском кадетском корпусе произошел пожар
Яркая «Золотая маска» появилась около музыкального театра в Красноярске
Обыски в домах четверых Свидетелей Иеговы прошли в Красноярском крае
Психанул! В Норильске сняли на видео песца, который просится в теплое помещение
Погибший на Столбах мужчина оказался одним из старейших лесничих заповедника
26-летняя девушка держала в Красноярском крае ОПГ по торговле наркотиками
Четырехметровые светящиеся звезды установили на правобережье Красноярска
Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке
«Зашел погреться в супермаркет»: в Красноярске нашли пропавшего 13-летнего мальчика
«Это не вспышка»: в Красноярске из-за пневмонии школу закрыли на карантин
«Им плевать на машины и обувь»: красноярцев возмутила подсыпка улиц «Бионордом»
Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного прииска
В Железногорске 14-летний подросток тайком от родителей на карманные деньги купил себе машину
По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью
В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила