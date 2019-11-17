Яркая «Золотая маска» появилась около музыкального театра в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:25 2019-11-17T06:28:44+03:00

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Возле здания музыкального театра в Красноярске установили «Золотую маску». Об этом рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск жители района.

На фоне серого фасада - большая, яркая, загадочная, она действительно смотрится впечатляюще. Напомним, в апреле нынешнего года стало известно: красноярский музыкальный завоевал главную театральную награду страны – «Золотую маску» - за мюзикл «Винил». Валерий Шелепов оказался первым дирижером в крае, удостоенным такой награды. Его награждение прошло на исторической сцене Большого театра в Москве.

- Не ждал, не планировал и даже не думал о победе. Именно поэтому, когда назвали мою фамилию, для меня это стало большой неожиданностью, - признавался тогда Валерий Николаевич. - На церемонии была вся наша постановочная команда, которая работала над мюзиклом «Винил». Мы болели друг за друга, переживали, поддерживали. Когда объявили номинацию и мою победу, они кричали, как сумасшедшие.

СПРАВКА «КП»

Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году. Это была инициатива Союза театральных деятелей России при участии его председателя, народного артиста СССР Михаила Ульянова.

Победители получают приз – маску, выполненную по эскизу народного художника РФ Олега Шейнциса. Как основу он взял маску венецианского карнавала, но дополнил ее двуглавым орлом, официальным символом России.

Выглядит очень эффектно.Фото: Майя ЕРШОВА

ИСТОЧНИК KP.RU