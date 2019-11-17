Яркая «Золотая маска» появилась около музыкального театра в Красноярске
Возле здания музыкального театра в Красноярске установили «Золотую маску». Об этом рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск жители района.
На фоне серого фасада - большая, яркая, загадочная, она действительно смотрится впечатляюще. Напомним, в апреле нынешнего года стало известно: красноярский музыкальный завоевал главную театральную награду страны – «Золотую маску» - за мюзикл «Винил». Валерий Шелепов оказался первым дирижером в крае, удостоенным такой награды. Его награждение прошло на исторической сцене Большого театра в Москве.
- Не ждал, не планировал и даже не думал о победе. Именно поэтому, когда назвали мою фамилию, для меня это стало большой неожиданностью, - признавался тогда Валерий Николаевич. - На церемонии была вся наша постановочная команда, которая работала над мюзиклом «Винил». Мы болели друг за друга, переживали, поддерживали. Когда объявили номинацию и мою победу, они кричали, как сумасшедшие.
СПРАВКА «КП»
Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году. Это была инициатива Союза театральных деятелей России при участии его председателя, народного артиста СССР Михаила Ульянова.
Победители получают приз – маску, выполненную по эскизу народного художника РФ Олега Шейнциса. Как основу он взял маску венецианского карнавала, но дополнил ее двуглавым орлом, официальным символом России.
Выглядит очень эффектно.Фото: Майя ЕРШОВА
ИСТОЧНИК KP.RU