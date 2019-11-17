Обыски в домах четверых Свидетелей Иеговы прошли в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 05:34 2019-11-17T05:34:03+03:00

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В Ачинске Красноярского края силовики пришли с обысками сразу к четверым Свидетелям Иеговы. Называются даже имена приверженцев запрещенной организации: это Виктор Сагин, Юрий Сотников, Александр Боркунов и Наталья Никитина, сообщает сайт «Свидетели Иеговы в России». Обыски и допросы начались с 14 ноября.

Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Ниже рассказываем, как это произошло и посему.

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Свидетелей Иеговы запретили в России

Долгое время правозащитники ломали копья и пики, пытаясь прикрыть секту, облапошивающую людей. И отныне она не сможет проповедовать свои идеи в России. Верховный суд признал иеговистов экстремистами и запретил им работать на российской территории. Иск против них был подан Минюстом. А все имущество Свидетелей Иеговы (большинство из которого получено незаконно) передадут в счет государства (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU