Психанул! В Норильске сняли на видео песца, который просится в теплое помещение

16 Нояб. 16:18 2019-11-16T16:18:42+03:00

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В Норильске в этом году нашествие песцов. Они уже не раз попадали на камеры уличного видеонаблюдения то тут, то там в заполярном городе - пару недель назад заметили на Комсомольской, позже - у здания местного ЗАГСа. На этот раз песец пришел на Ленинский проспект, 48. Видео, которое сняла одна из норильчанок, выложили в паблике Norilsktoday. При этом на кадрах видно, что зверек очень долго стоит у закрытой стеклянной двери, вглядывается в нее, словно просит, чтобы его запустили в тепло. Но... не судьба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744186" frameborder="0"></iframe> Песец в Норильске.Видео: Norilsktoday

- Психанул, - комментирует за кадром автор видео, снимая, как любопытный зверек со всех ног улепетывает.

Местные шутят, что песцы в городе уже начали составлять конкуренцию бездомным собакам, - так много их в этом году. Да и красавцы же, как на подбор - шкурки белоснежные, пушистые. Одно плохо: животные могут быть очень заразны, поэтому приближаться к ним, несмотря на всю их мимимишность, все-таки нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU