26-летняя девушка держала в Красноярском крае ОПГ по торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-16T12:23:53+03:00

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Криминальый «талант» проявился у жительницы Иркутской области - в свои 26 лет она стала лидером организованной преступной группы по торговле наркотиками. В подчинении - 5 человек, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Девушка среди подчиненных строго распредилила обязанности: поиск оптовых поставщиков, фасовка и хранение товара, передача его покупателям. Сама она была мозговым центром, разрабатывала и планировала операции. Продавали на территории Канского, Иланского и Абанского районов.

- В отношении нее возбуждены восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), одно из которых по ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК России, - рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в полиции.

Ближайшие годы преступница проведет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU