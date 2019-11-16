2019-11-16T12:23:53+03:00
Происшествия

26-летняя девушка держала в Красноярском крае ОПГ по торговле наркотиками

Суд дал 12 лет лишения свободы жительнице Иркутской области
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Девушка сама планировала сбыт наркотиковДевушка сама планировала сбыт наркотиковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Криминальый «талант» проявился у жительницы Иркутской области - в свои 26 лет она стала лидером организованной преступной группы по торговле наркотиками. В подчинении - 5 человек, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Девушка среди подчиненных строго распредилила обязанности: поиск оптовых поставщиков, фасовка и хранение товара, передача его покупателям. Сама она была мозговым центром, разрабатывала и планировала операции. Продавали на территории Канского, Иланского и Абанского районов.

- В отношении нее возбуждены восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), одно из которых по ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК России, - рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в полиции.

Ближайшие годы преступница проведет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погибший на Столбах мужчина оказался одним из старейших лесничих заповедника
Четырехметровые светящиеся звезды установили на правобережье Красноярска
Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке
«Зашел погреться в супермаркет»: в Красноярске нашли пропавшего 13-летнего мальчика
«Это не вспышка»: в Красноярске из-за пневмонии школу закрыли на карантин
«Им плевать на машины и обувь»: красноярцев возмутила подсыпка улиц «Бионордом»
Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного прииска
В Железногорске 14-летний подросток тайком от родителей на карманные деньги купил себе машину
По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью
В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила