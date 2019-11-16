Четырехметровые светящиеся звезды установили на правобережье Красноярска

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-16T11:45:52+03:00

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На «Южном берегу» в Красноярске появилась необычная, очень запоминающаяся и яркая иллюминация - четырехметровые светящиеся звезды, сообщает мэрия Красноярска. Гигантские звезды украсили бульвар Экзюпери. Всего таких звезд 25. Жители отмечают, что с появлением арт-объектов сразу же повеяло Новым годом и праздниками.

Зажигать звезды, по информации администрации, планируют с наступлением сумерек - так что добро пожаловать на прогулку среди звезд.

Добавим, что Красноярск уже полным ходом готовится к предстоящим праздникам. Повсеместно устанавливают елки, предприниматели с выдумкой украшают витрины своих магазинов и кафе, во дворах многоэтажек также устанавливают разлапистые елки и организуют праздничную, искрящую иллюминацию. До Нового года сейчас 45 дней и 8 часов, - так что он уже в пути. А как вы готовитесь к Новому году?

ИСТОЧНИК KP.RU