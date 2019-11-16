2019-11-16T11:45:52+03:00
Общество

Четырехметровые светящиеся звезды установили на правобережье Красноярска

Гигантские объекты появились на бульваре Экзюпери
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Гигантские звезды Фото: администрация КрасноярскаГигантские звезды Фото: администрация Красноярска
Изменить размер текста:

На «Южном берегу» в Красноярске появилась необычная, очень запоминающаяся и яркая иллюминация - четырехметровые светящиеся звезды, сообщает мэрия Красноярска. Гигантские звезды украсили бульвар Экзюпери. Всего таких звезд 25. Жители отмечают, что с появлением арт-объектов сразу же повеяло Новым годом и праздниками.

Зажигать звезды, по информации администрации, планируют с наступлением сумерек - так что добро пожаловать на прогулку среди звезд.

Добавим, что Красноярск уже полным ходом готовится к предстоящим праздникам. Повсеместно устанавливают елки, предприниматели с выдумкой украшают витрины своих магазинов и кафе, во дворах многоэтажек также устанавливают разлапистые елки и организуют праздничную, искрящую иллюминацию. До Нового года сейчас 45 дней и 8 часов, - так что он уже в пути. А как вы готовитесь к Новому году?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке
«Зашел погреться в супермаркет»: в Красноярске нашли пропавшего 13-летнего мальчика
«Это не вспышка»: в Красноярске из-за пневмонии школу закрыли на карантин
«Им плевать на машины и обувь»: красноярцев возмутила подсыпка улиц «Бионордом»
Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного прииска
В Железногорске 14-летний подросток тайком от родителей на карманные деньги купил себе машину
По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью
В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила