Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-16T10:39:28+03:00

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Морозы стали причиной ЧП в Енисейском районе Красноярского края. Здесь не работает переправа через Енисей, сообщает пресс-служба КрУДор. Вереница из втомобилей и автобусов растянулась на несколько десятков метров. Люди уже больше суток перед причалом ждут, когда же заработает паром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="176" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744135" frameborder="0"></iframe> Пробка из машин в Енисейском районе.Видео: ЧП- Лесосибирск

С точностью пока сказать этого никто не может. В данный момент работники стараются отогреть винты, однако сколько именно времени это займет - неизвестно. В КрУДоре добавили, что паром частный, государственная переправа здесь закрыта с 9 ноября. Рейсы здесь выполнял паром вместимостью до 40 автомобилей и 150 человек. После закрытия переправы на этом участке частный паром - единственная возможность добраться до поселка Еркалово и в обратном направлении, до Енисейска.

ИСТОЧНИК KP.RU