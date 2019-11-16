Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке
Морозы стали причиной ЧП в Енисейском районе Красноярского края. Здесь не работает переправа через Енисей, сообщает пресс-служба КрУДор. Вереница из втомобилей и автобусов растянулась на несколько десятков метров. Люди уже больше суток перед причалом ждут, когда же заработает паром.
Пробка из машин в Енисейском районе.Видео: ЧП- Лесосибирск
С точностью пока сказать этого никто не может. В данный момент работники стараются отогреть винты, однако сколько именно времени это займет - неизвестно. В КрУДоре добавили, что паром частный, государственная переправа здесь закрыта с 9 ноября. Рейсы здесь выполнял паром вместимостью до 40 автомобилей и 150 человек. После закрытия переправы на этом участке частный паром - единственная возможность добраться до поселка Еркалово и в обратном направлении, до Енисейска.
ИСТОЧНИК KP.RU