В Красноярске возле автовокзала предлагают сделать единую площадь

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-15T05:22:26+03:00

А саму автобусную станцию перенести в другое место

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В Красноярске возле здания автовокзала предлагают сделать площадь – около полутора гектаров единого общественного пространства с зелеными насаждениями, скейт-парком, площадками для активного отдыха, дорожками и скамьями. Здесь можно будет проводить различные общегородские мероприятия.

Возникает вопрос, а что делать с самим автовокзалом? Сомнительное получится соседство. На это тоже есть ответ: уже вставал вопрос о его переносе на больший участок в Северном. Тогда на его месте можно будет разместить музей полярной авиации. И освободить от торговли здание аэровокзала, внутри которого также можно размещать музейные экспозиции.

Проектировщики мастерской «А2», которые и разрабатывают проект будущей площади, отметили, что весь градостроительный ансамбль обновленной площади подчинен аэровокзалу: композиционная ось площади будет совмещена с осью симметрии здания.

Добавим, что в настоящее время Музей освоения севера решено построить на острове Молокова, мэрия уже ищет подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU