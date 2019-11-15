2019-11-15T04:30:31+03:00
Общество

Гражданин Конго больше года жил в Красноярске без визы

Да еще решил судиться с миграционной службой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Гражданин Конго больше года жил в Красноярске без визыГражданин Конго больше года жил в Красноярске без визыФото: Мария ЛЕНЦ
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Гражданин Конго больше года жил на территории Красноярска незаконно. Приехал в Россию в конце июня 2018 года по частной визе на два месяца, в конце августа должен был покинуть страну, но не сделал этого по каким-то своим личным соображениям. Хотя родственников в России у него нет.

Весь год африканец нигде не работал, официального жилья не имел. На что и где жил – непонятно. Он мог бы обратиться в миграционную службу за продлением визы, а вместо этого прятался от людей в форме. Пока 4 октября этого года не попался на глаза полицейским, которые задержали его.

Во время общения с правоохранителями иностранцу понадобился переводчик – за год жизни в России он так и не выучил даже азов русского языка. А уже 5 октября суд Центрального района вынес решение депортировать нарушителя за пределы страны. Однако он решил подать жалобу в краевой суд, но безрезультатно – краевой суд оставил вердикт без изменения. Иностранцу предстоит еще и оплатить штраф в размере 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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