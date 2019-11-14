Житель Норильска на 400 тысяч разорил производителя мебели

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-14T14:39:28+03:00

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Почти 400 тысяч рублей придется выплатить предпринимательнице из Кинешмы (Ивановская область) за то, что не исполнила свои обязательства перед заказчиком. В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что житель Норильска еще 31 января этого года заключил с фирмой договор на изготовление кухонного гарнитура по индивидуальному заказу. Мебель должны были доставить к нему домой до 30 марта, то есть через два месяца.

Цена вопроса – 229 600 рублей. Мужчина заплатил 193 тысячи, остальные 36 600 пообещал отдать после получения заказа. Но прошел март, а мебель ему так и не привезли. В результате телефонных переговоров мужчина согласился подождать еще два месяца. Но и после 20 мая кухонного гарнитура он снова не дождался. Тогда написал заявление в суд, а специалисты Роспотребнадзора помогли ему составить исковое заявление.

Вердикт суда – магазин, который нарушил обязательства, должен выплатить норильчанину:

- уплаченных авансом 193 000 рублей,

- неустойка за просрочку исполнения требований потребителя – 68 515 рублей,

- компенсация морального вреда – 5 000 рублей,

- штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя – 133 257,50 рублей.

Итого почти 400 тысяч рублей. Чтобы обеспечить выплату денег, суд арестовал имущества ИП на указанную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU